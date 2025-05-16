Adnan Aksoy'dan, Güzide Duran'a: Midem bulandı

Güzide Duran, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. İki çocuğunun babası Adnan Aksoy’la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan ve boşanma davası açan Duran, hakkında merak edilenleri anlattı.

Adnan Aksoy ile nasıl tanıştığını anlatan Güzide Duran aşk evliliği yaptığını söyleyerek bu konuda şunları söyledi: Eşime âşık oldum. İstanbul’da sporda tanıştık. İşimi bırakmak kendi kararımdı. Çocuklar büyürken yanlarında olmak istedim.

Evliliği için pişman olmadığını dile getiren Güzide Duran; "Evlendiğim insanla yaşlanmak hayalimdi. Çok emek var. Pişman değilim. Çok iyi bir eş ve iyi bir baba” diye konuştu.

Çocuklarının Roma’da olduğunu belirten Güzide Duran sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklar Roma’da. Boşluğum olduğunda yanlarına gidip geliyorum. Şimdi yalnız yaşıyorum. İlk başta çok kötü hissettim kendimi. Çocukların düzenini bozmam. Buraya gelseler sudan çıkmış balık gibi olurlar.

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"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Boşanma davası için gizlilik kararı aldıran ünlü Güzide Duran; "Boşanma sürecinin işimle ilgisi yok. Bambaşka konular. Boşanma süreci çok üzücü bir şey. Çocuklar için gizlilik kararı aldırdık” dedi.

Yalnız yaşadığını söyleyen Duran, hayatında kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi.