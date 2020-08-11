Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren adliyelerin çalışma saatleri 2020 oldukça merak edilen konuların başındadır. Her türlü hukuksal ve adalet ile ilgili işlerinin yapıldığı, içerisinde mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin bulunduğu bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi oldukça merak ediliyor. Peki, Adliyeler saat kaçta açılıyor? Adliyeler saat kaçta kapanıyor? İşte Adliyelerin 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…
İhtiyaç duydukları hukuk işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların, öğle arası molasına denk gelmeden adliye sarayı mesai saatleri içerisinde bu işlemlerini ertelemeden ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Bu haberimizde Başta Bakırköy, Çağlayan ve Kartal Adliyesi olmak üzere il il 2020 adliyeler mesai saatleri hakkında bilgi edinebilirken, bu sebeple adliyeler saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken adliyeler saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde hukukla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.
Adliyelerin Çalışma Saatleri
Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 ile 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yaparak hizmet vermektedir.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde Adliyelerin Çalışma Saatleri
Adliyeler Corona tedbirleri sürecinde çalışma saatleri olarak 08:30 – 12:00 ile 13:00 – 17:00 arasında hizmet vermeğe devam etmiş ancak bazı birimlerde hizmet sınırlaması getirilmiştir.
Adliye Öğle Saati Açık mı?
Kurum bünyesinde öğle arası tatili saat 12:00 ile 13:00 arasında yapılıyor. Ayrıca bu zaman diliminde adliye vezneleri de işlem kabul etmemektedir.
Adliyeler Hafta Sonu Açık mı?
Adliyelerin devlet kurumları olmasından dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.
Adliyelerin Resmi Tatil Günleri
Adliyeler, devlet kurumu olmasından dolayı Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arife günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.
Nöbetçi Adliyeler 24 Saat Açık Mı?
Nöbetçi adliyeler ise kişilerin ihtiyaçlarından ziyade, işlenen suç kapsamında 24 saat yargılama işlemi yapabilmektedir. Nöbetçi adliyelerde bir nevi acil yargılama işlemlerinizi gerçekleştirmek amacı ile hizmet vermektedir.
Adliyelerin İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
Sorumlu Kişi: Abdülhamit Gül
Adliyelerin Merkezinin Bulunduğu Yer: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır
Adalet Bakanlığının Telefonu: 0312 417 77 70
Adalet Bakanlığının Faks Numarası: 0312 419 33 70
İnternet Adresi: info@adalet.gov.tr
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