Adli Tıp: Ayşe Barım cezaevine uygun değil

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ID İletişim’in sahibi ve menajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı Adli Tıp Raporu doğrultusunda kaldırıldı. Barım için Adli Tıp Kurumu’ndan, cezaevi koşullarında kalamayacağı yönünde rapor düzenlendi. Barım, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

ARA KARAR KALDIRILDI

Böylece Manajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı Adli Tıp Raporu doğrultusunda kaldırılmış oldu.

HALEN TEDAVİ ALTINDA

Barım, cezaevinden çıktıktan bu yana hastanede tedavi altında bulunuyor. Bu nedenle yakalama kararına bağlı tutuklama işlemi henüz uygulanmamıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Gezi Parkı Davası olarak bilinen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi nezdindeki Emine Ayşe Barım isimli şahıs hakkında dava dosyasına gelen adli tıp raporu uyarınca İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırılmıştır.

