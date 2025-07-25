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        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalara bakılır? İşte Adli tatil tarihleri

        Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte Adli tatil tarihleri

        Yargı sisteminde her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil uygulaması devreye giriyor. Bu dönem, 2025 yılında da belirli tarihler arasında yürürlükte. Mahkeme işlemlerini yakından takip eden kişiler ise "2025 adli tatili ne zaman bitiyor, hangi davalar görülecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte adli tatil süreciyle ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 01:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 01:20
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        • 1

          "Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalara bakılır?" sorusu gündeme geldi. 2025 yılında Adli tatil sürecinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Peki, Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam ediyor, hangileri erteleniyor? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ADLİ TATİL TARİHLERİ

          Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

          6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

          Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

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