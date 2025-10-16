Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adıyaman kırsalında Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

        Adıyaman kırsalında Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

        Adıyaman'ın Gerger ilçesi kırsalında, Roma dönemine ait yaklaşık 150 dönümlük yerleşim alanı bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:32 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        150 dönüme yayılmış! Adıyaman kırsalında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Oymaklı köyü sınırlarındaki dağlık alanda tarihi eser olabileceği değerlendirilen bazı parçaların bulunması üzerine bölgede inceleme başlattı.

        Ekipler, çalışmalarda Milattan Sonra (MS) 4. yüzyıla ait olduğu belirlenen bölgede çok sayıda üzüm işliği, sarnıç, öğütme taşları ve yapı temellerine rastladı.

        Alanın tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuru yapılacak.

        "BÜYÜK İHTİMAL SANAYİ ÖLÇEKLİ ŞARAP ÜRETİM YERİ OLARAK DA GÖZÜMÜZE ÇARPIYOR"

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, alanda çok sayıda yapının olduğunu, bölgenin Kahta Kalesi'ne yakın olması nedeniyle yerleşim alanı olarak kullanıldığını ifade etti.

        Alkan, şöyle konuştu:

        "Bu alanda yaptığımız incelemelerde çok sayıda üzüm işliği, sarnıç ve aynı zamanda öğütme taşları bulduk. Günümüzden 1600 yıl öncesine dayanan bu mimari yapılar çok önemli bir alanın olduğunu bize göstermekte. Birden fazla üzüm işliğinin olması, büyük ihtimal sanayi ölçekli şarap üretim yeri olarak da gözümüze çarpıyor. Mimari forma baktığımız zaman Roma dönemi yapıları olduğunu görmekteyiz. 150 dönüm olan bu alanda birçok sayıda mimari yapı mevcut. Bu mimari yapıların özellikle temel kalıntıları günümüze kadar gelmiş bulunmakta. Ayrıca bu mimari yapılar düzgün olmayan taşlardan yapılmış duvar yapıları. Burada yapılacak detaylı incelemeler sonucunda ise daha birçok sürprizle karşılaşacağımızı düşünüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Roma dönemine ait yerleşim alanı
        #Adıyaman
        #Gerger
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Habertürk Anasayfa