Depremde ölen çocuğun cep telefonunu iade etmek için babadan para istediler

Adıyaman İl Tapu Müdürü olarak görev yapan Esat Denli, depremde hayatını kaybeden oğlu İbrahim Denli'den (17) geriye kalan telefon ve saatini günlerce aradı. Telefon ve saati alanlar, babadan para talep etti.

Denli, "Oğlumun telefonu için kendisine yalvardım, telefonu bize ulaştırmasını istedim. Bunun için ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bu şekilde göndereceklerini söylediler. Bu duruma çok üzüldüm. Oradaki insanların ve bizim sıkıntılarımızı, duygularımızı hiç anlayamamışlar" dedi. Denli'nin şikayeti üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit edip yakaladı. Telefon babaya teslim edilirken saatin ise satıldığı ortaya çıktı.

Adıyaman İl Tapu Müdürü olarak görev yapan Esat Denli, Adıyaman'da depremde oğlu İbrahim Denli (17) ve kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Depremin ilk günü Esat Denli ve kızı enkazdan sağ çıkartılırken, oğlu ise kurtarılamadı.

Baba Denli, 3 gün tedavi gördüğü hastanede oğlunun ölüm haberini aldı. Taburcu olduktan sonra enkaza giderek, oğlundan geriye kalan eşyalarını aradı. Oğlunun eşyalarını bulamayan baba Denli'nin İstanbul'a tayini çıktı.

Denli, kızıyla birlikte İstanbul'a yerleşti. Günler sonra oğlu İbrahim'in son arama yaptığı en yakın arkadaşı kendisini arayarak telefonun Sivas'ta iş makinesi operatörünün elinde olduğunu söyledi. Kendisine verilen numarayı arayan Denli, duydukları karşısında bir kez daha yıkıldı. H. K., oğlunu kaybeden babadan telefon ve saati için ücret talep etti.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli H.K. ve oğlu M.K.'yi yakaladı. Telefon babaya teslim edilirken saatin ise satıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ise tutuklandığı öğrenildi.