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        Haberler Gündem İnanç Adıyaman'da "zimem" ile borçlar ödeniyor

        Adıyaman'da "zimem defteri" geleneğiyle borçlar ödeniyor

        Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının isimsiz olarak ödendiği "zimem defteri" uygulaması, Adıyaman'da ramazanda sürdürülüyor. Hayırseverlerin desteğiyle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki esnaflara olan borçları ödeniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:07
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        Adıyaman'da "zimem" ile borçlar ödeniyor
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        Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının isimsiz olarak ödendiği "zimem defteri" uygulaması, Adıyaman'da ramazanda sürdürülüyor.

        İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan Ebubekir Kız Kur'an Kursu Hocası Fatma Mutlu öncülüğünde yürütülen çalışmayla yaklaşık 9 yıldır mahalle bakkallarındaki borç defterlerine ödeme yapıyor.

        Mutlu ve ekibi, hayırseverlerin desteğiyle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki esnafları ziyaret ederek borçları ödüyor.

        Ebubekir Kız Kur'an Kursu Hocası Fatma Mutlu, gazetecilere, ramazanın yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

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        Zimem defteri geleneğini 9 yıldır devam ettirdiklerini aktaran Mutlu, şöyle konuştu:

        "Gönüllü arkadaşlarımızla dostlarımızla mahalle, fırın, marketleri ve bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin borçlarını kapatmaya gayret ediyoruz. Bu borç kapatmada hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerinden, ihtiyaç sahiplerinin hayırseverlerden haberi yok. Biz sadece arada bir köprü görevi görmekteyiz."

        Uygulamanın bir Osmanlı geleneğini olduğunu anımsatan Mutlu, "Her borcu ödeyip çıktığımızda bir bayram sevinci yaşamaktayız. Osmanlı döneminde de hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapatmak için tamamen defter satın alırlardı. Tabii ki biz şimdi fırın ve marketleri gezdiğimiz zaman ihtiyaç sahibi ve yetimlerin borçlarını soruyoruz" dedi.

        Mutlu, uygulamayı ramazanın sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, bu ramazan sürecinde bugüne kadar ödenen borcum 200 bin lirayı bulduğunu kaydetti.

        Fırın işletmecisi Mustafa Tekin ise ilk kez böyle bir şey yaşadığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.

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        #yerel haberler
        #Adıyaman Haberleri
        #Zimem defteri
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