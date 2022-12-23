Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da sandal alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Adıyaman'da sandal alabora oldu: Kayıp 2 kişiden 1'i ölü bulundu

Adıyaman'daki Gölbaşı Tabiat Parkı'nda göle açılan 3 arkadaşın bulunduğu sandal alabora oldu. 1 kişinin yüzerek kıyıya çıktığı feci olayda kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Giriş: 23.12.2022 - 02:58 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da sandal alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp
AA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

AA'nın haberine göre; balık tutmak için Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan 3 arkadaş, sandalın alabora olması sonucu suya düştü.

YÜZEREK KURTULDU

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Ö.D. yüzerek kıyıya çıkarken kayıp 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa dalgıçlar sevk edildi. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da bölgedeki çalışmaları takip etti.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından vatandaşlar göl kenarında bir erkek cesedi gördüklerini güvenlik güçlerine bildirdi. Ekipler, cesedin V.E'ye ait olduğunu belirledi.

Kayıp kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
HSK atamaları Resmi Gazete'de
HSK atamaları Resmi Gazete'de
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.