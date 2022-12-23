Adıyaman'da sandal alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

AA'nın haberine göre; balık tutmak için Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan 3 arkadaş, sandalın alabora olması sonucu suya düştü.

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa dalgıçlar sevk edildi. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da bölgedeki çalışmaları takip etti.

Kayıp kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından vatandaşlar göl kenarında bir erkek cesedi gördüklerini güvenlik güçlerine bildirdi. Ekipler, cesedin V.E'ye ait olduğunu belirledi.