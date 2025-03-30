Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 30.03.2025 - 04:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 04:55
Z.G. idaresindeki otomobil ile K.A. yönetimindeki otomobil, Tetirli köyü yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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