Alınan bilgiye göre, Fırat Turgut idaresindeki otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali durağı yakınında, Mustafa Yıldırım'ın (27) kullandığı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler Turgut ve Yıldırım ile Ozan Özer ve Nahsen Özdemir (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.