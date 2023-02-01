Adıyaman'da bulunuyor... 155 metrekarelik alana yayılmış!

2009'daki kazılarda bulunan ve 1500 yıl öncesine tarihlendirilen 155 metrekarelik mozaikte, yaban keçileri ve çeşitli hayvanların otlaması, kalp ve baklava motifleri görülüyor.

MOZAİKTE CENNET BAHÇESİ BETİMLENİYOR

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti'nde 2009'da ara verilen kazıların 3 yıl önce yeniden başladığını söyledi.

Antik kentteki kazılarda önemli eser, yapı ve mozaiklerin ortaya çıkarıldığını belirten Alkan, şöyle devam etti:

"2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında bazilikanın yan tarafında bir taban mozaiği ortaya çıkarmıştık. O dönem koruyabilmek adına tekrardan üzerini kapattık. 2019'da ise restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açtık.

Mozaik üzerinde 5. yüzyıl ile tarihlenen orta kısımda 'cennet sahnesi' dediğimiz yer var. Asma dalı yaprakları içerisinde otlayan horoz, yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer almakta. Sol kısmında ise kalp ve baklava motifleri yer almaktadır. Mozaik üzerinde mavi, beyaz, kırmızı, turuncu ve siyah renk skalaları kullanılmış, Güney köşesinde ise 3 boyutlu kule yer almaktadır."