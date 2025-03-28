Adıyaman Belediyesi'nden 10 yeni otobüs

Adıyaman Belediyesi, kentin toplu ulaşım filosuna 10 yeni otobüs daha ekledi. İlk gün seferlerinde otobüse binen Başkan Abdurrahman Tutdere, vatandaşlarla sohbet etti, iyi bayramlar diledi.

REKLAM advertisement1

Başkan Tutdere, klimalı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ve engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan araçlarla, kent içi ulaşımda kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Tutdere, "Ramazan Bayramı'nın arifesinde halkımızın hizmetine sunmak üzere 10 yeni otobüsümüzü teslim aldık. Tamamı belediyemizin kendi imkanlarıyla alındı. Araçlarımız son teknolojiye sahip, ısıtma-soğutma sistemleri, güvenlik kameraları ve konfor özellikleriyle halkımıza kaliteli bir ulaşım deneyimi sağlayacak. Bu hizmeti Ramazan ayında halkımıza sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Adıyaman her geçen gün iyileşecek, kentimizi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız. Araçlarımız halkımıza hayırlı olsun, kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.