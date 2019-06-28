Instagram’dan sporcuyla çektirdiği fotoğrafı yayınlayan model, şu notu düşmüştü:

Bunu kabullenmek çok zor. Hayatımın son iki yılı (hatta fazlası) koca bir yalanmış. Kandırıldım. Onun iki farklı hayatının olduğunu öğrendiğimde yıkıldım. Hani ‘büyük aşkımız’ vardı? Herkese yalan söyledi. O bir canavar. Nasıl oldu, birçok insana yardım ettim de, kendime bir faydam dokunacak kadar akıllı olamadım?