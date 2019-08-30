30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BtcTürk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, açıklamalarda bulundu.
Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden BtcTürk Yeni Malatyaspor'un sezona başlangıcını değerlendiren Adil Gevrek, "Avrupa'ya bana göre erken veda ettik, planımız gruplara kalmaktı. Fakat bana göre Avrupa'da başarılı bir grafik çizdik. Dört maçta; iki galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Türk futboluna puan açısından katkı sağladık. Tabii artık lige döndük. Ligde oynadığımız ilk maçta Başakşehir'i iyi bir skorla mağlup ettik. Taraftarımızdan aldığımız destek ve onların önünde olmak bize ciddi anlamda güç verdi, inşallah bundan sonra da böyle olur. Trabzon'da da bir mağlubiyetimiz oldu, orada da iyi oynadık ama futbol içinde bunlar var. Artık önümüze bakacağız, Alanyaspor maçını galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacakları Alanyaspor maçını da değerlendiren Gevrek, "Sergen ve Erol hocamız birbirini iyi biliyor, öyle diyelim. Erol Hoca, bizim daha önceki hocamızdı ve bizde de başarılı oldu, kendisine başarılar diliyorum. Alanya lige iyi başladı, bana göre iyi de bir takıma sahipler. Biz iyi bir takımız, bir mağlubiyet, bir galibiyet aldık ama biz de iyi başladık, iyi oynuyoruz. Öncelikle iyi bir maç olacağına inanıyorum, kendi sahamızda taraftarımızın önünde galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz. Burada taraftarın desteği çok önemli, taraftarımız yanımızda olursa bu en büyük gücümüz olur." şeklinde konuştu.
Bu sezon Türkiye Kupası'nı almak istediklerini belirten Başkan Gevrek, "Hedef, en güzel yerde bitirmek. Bir hedef koymak doğru olmaz ama her zaman bir hedef koymak lazım, hedef ise en güzel yerde bitirebilmek. Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nda ilerlemek, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz ve inşallah en güzel yerde bitirebiliriz" dedi.
Forvet bölgesine bir transfer daha yapacaklarının müjdesini veren Gevrek, "Son güne kadar bir transfer olma ihtimali var ama istediğimiz bir transfer olursa bir transfer daha yapabiliriz. O da forvet bölgesine." açıklamasında bulundu.
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