Taciz iddiaları sonrası intihar etti!

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Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatılırken Çolak’ın intihar etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

İbrahim Çolak’ın Twitter hesabındaki son paylaşımı "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, ‘kendimize yakışanı yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum” oldu.

ESKİ MİLLETVEKİLİ DUYURDU

AK Parti eski Milletvekili Aydın Ünal İbrahim Çolak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.