Adet geciktirici ilaç işe yarıyor mu?

Havalar ısındı, herkes yaz tatili planları yapmaya başladı. Ancak tatile çıkacak kadınları bekleyen bir endişe var; o da tatilde regl (adet) olur muyum? sorusu... Tatil ile regl tarihiniz çakışıyorsa ve tatilinizin tarihini değiştiremiyorsanız ya da özel bir gününüzde size sıkıntı yaratmasını istemiyorsanız, fizyolojik bir durum olan adet dönemini ilaçlarla erteleyebilirsiniz. Doktor kontrolünde kullanabileceğiniz adet geciktirici haplar sayesinde reglinizin tarihini değiştirebilirsiniz. Ancak uzmanlar, adet geciktirici ilaçları sürekli kullanmamak gerektiği konusunda uyarıyor.

REGL (ADET) BELİRTİLERİ

Adet kanaması (regl),rahim içi tabakasında oluşan dokuların kan ile vücuttan atılması demektir. Gelen kan direkt olarak rahimden gelir. Rahim iç tabakasındaki döküntüler adet kanındaki oluşumlardır. Bu oluşumlar kan yoluyla her adet döneminde kadın vücudundan atılır. Rahim duvarının kalınlaşması ile adet kanaması yavaş yavaş azalır. Adet kanı sayesinde rahim içi de temizlenmiş olur. Halk arasında adet kanının kirli kan olduğu söyleniyor. Ancak uzmanlar, bu bilginin yanlış olduğunu belirterek, adet kanı sayesinde rahim içinin temizlendiğini vurguluyor. Rahim, adet sayesinde tamamen streril bir hale geliyor.

İşte regl belirtileri: Gerginlik, kramplar, sivilce, göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, sırt ağrısı, şişkinlik, ruh halinde değişim.

ADET GECİKTİRİCİ İLAÇ

Adet geciktirici hap, adet kanamasının başlangıç tarihinden 3-4 gün önce kullanılmaya başlanmalıdır. Genellikle ilacı bıraktıktan 2-3 gün sonra kanama başlar. O döneme kadar doktorunuzun reçete ettiği ilacı günde 2 tane ya da günde 3 tane şeklinde almalsınız. Bu ilaçların değişik formları bulunduğundan doktorunuzun verdiği ilaca göre kullanım sayısı değişiklik gösterebilir.

Adet geciktirici hapların asıl kullanım amacı; beklenen adetin ertelenmesidir. Dışarıdan müdahale ederek, östrojen ve progesteronun azalması engellenirse, adet döngüsü sonraya ertelenebilir. Ancak bu erteleme işlemi çok uzun süreli olmamalı ve adet geciktirici haplar en fazla 10 güne kadar kullanılmalıdır. Daha uzun süre kullanılan adet geciktirici haplar kadında bazı yan etkilere neden olabilirler.

ADET GECİKTİRİCİ İLACI KİMLER KULLANAMAZ?

Uzmanlara göre; bu ilacın bilinen büyük bir yan etkisi bulunmamakla birlikte adet geciktiricilerin karaciğer bozukluğu olan kadınlar tarafından kullanılmaması gerekiyor. Ayrıca daha önce emboli geçirmiş kadınların da kullanmaması öneriliyor. Adet geciktirici ilaçların görülebilecek yan etkileri ise; adet kanama miktarında değişiklik, vücutta şişkinlik, göğüslerde şişkinlik olmasıdır.

ADET GECİKTİRİCİ İLAÇTAN KAÇ GÜN SONRA REGL GERÇEKLEŞİR?

Genellikle ilacı bıraktıktan 2-3 gün sonra kanama başlar. İlacı bıraktıktan sonraki ilk adet normalden biraz daha ağrılı olabilir ve kanama değişikliği görülebilir.

ADET DÖNEMİNİ ERTELEMENİN VÜCUDA BİR ZARARI OLUR MU?

Uzmanlara göre; adet geciktirici haplar çok sık kullanılmadığı sürece bir zararı olmaz. Ancak ilaçlar vücudun doğal döngüsünü engellediği için sık kullanılmamalıdır. Örneğin yılda 2 kez kullanılmalıdır.