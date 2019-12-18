Adet ağrısına ne iyi gelir?

Adet sancısının tıp dilindeki adı dismenoredir. Kadınların çoğu yaşantılarının belirli bir döneminde adet sancısı çekmektedir. Adet kanamaları ile birlikte kasıklarda, bazende sırta ve uyluklarda ağrı hissedilebilir. Genç kızlarda görülme yüzdesi %75 iken, yetişkin kadınlarda görülme yüzdesi %25 oranındadır.

Adet sancısı neden olur?

İki tür adet sancısı vardır. Primer dismenore, Sekonder dismenore.

Adet sancısı genelde vücudunuzun normal menstrüasyon aşamasının bir yan etkisi olarak kendini gösterir. Buna Primer dismenore denir. Bazı araştırmalara göre ise; adet sancısının başka bir rahatsızlıktan dolayı olabileceğini de ortaya koymaktadır. Buna da Sekonder dismenore denir.

Bunlara örnek vermek gerekirse:

Servikal darlık

Endometriozis

Uterin fibroidleri

Adenomyozis

Pelvik inflamatuar hastalık

Adet sancısı belirtileri nelerdir?

En belirgin belirtisi karnımızın alt kısmında başlayan ağrılardır. Bu ağrılar genelde kramp şeklinde kendini göstermektedir. Bazı vücut bünyelerine göre ağrılar şiddetli spazmlar haline gelir.

Adet sancısını belinizde ve uyluklarınızda da hissedebilirsiniz. Şunu da unutmamak gerekir yaşanılan ağrılar her dönemde farklılık gösterebilir.

Adet sancısı genelde kanama ile başlar fakat bazı kadınlarda bir kaç gün önceden belirtilerini gösterebilir.

Sancı kanamanın olduğu ilk 24 saatte etkili olmaktadır. Bazı kadınlarda ağrı birkaç günde sürebilir. En yoğun olduğu süreç ilk kanama ile başlar.

Adet sancısının diğer belirtileri şu şekildedir:

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Halsizlik

Baş dönmesi

İshal

En çok merak edilen sorulardan biri "Yaş ilerledikçe adet sancısı geçer mi?" sorusu. Hem yaş ilerledikçe hem de doğum yaptıktan sonra adet sancıları azalacaktır.

Adet sancısına ne iyi gelir?

Kadınlar her ay görülen bir durum olduğu için genelde evde tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Ağrılar tam olarak geçmese de, hafiflemesini veya azalmasını sağlayabilirsiniz.

Egzersiz: Karın bölgenize sıcak su ya da ısı uygulayarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Banyo: Ilık bir duş almak ağrılarınızı azaltabilir. Duş alırken karın bölgenizin alt kısmına masaj yapmayı unutmayın.

Ağrı kesiciler: Non-steroidal (NSAID) ağrı kesici kullanabilirsiniz. Ağrılarınızı belirli bir süreliğine hafifletecektir. Eğer bu ağrı kesiciler işe yaramazsa doktor dahilinde daha güçlü bir ağrı kesici kullanılabilir.

Not: Doğum kontrol hapları gebeliği engellemekte ve adet sancısını azaltmaktadır. Doğum kontrol önlemleri almanız gerekiyorsa kullanmalısınız.

Adet sancısına iyi gelen gıda takviyeleri

E vitamini,

Omega-3 yağ asitleri,

B-1 vitamini (tiamin),

B-6 vitamini ve magnezyum takviyeleri

Şiddetli adet sancısı nasıl geçer?

Adet döneminizde şiddetli sancılarınız oluyorsa ilk öncelikte doktora başvurmalısınız. Adet sancısının altında yatan başka nedenler olabilir.

Adet sancısı tedaviye yanıt vermezse, jinekolog veya bir uzman doktora görünmenizde fayda var. Jinekologlar bu durumlarda bir dizi test ve işlem yapabilmektedir.