Adenit, bakteri ve virüslerin neden olduğu adenit hastalığı iltihaplanması nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Peki adenit nedir? Belirtiler ve nedenleri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte yanıtı...

ADENİT NEDİR?

Vücut dış ortamdan gelen mikroorganizmalara maruz kaldığında halk arasında beze denilen şişlikler oluşur ve lenf bezlerinin bakteri ya virüse karşı kendini savunmak için büyüyüp iltihaplanmasına ise adenit denir. Çocuklarda streptokok enfeksiyonu, enfeksiyöz mononükleoz, bademcik iltihabı ya da diş apsesi sonrasında adenit hastalığı kendini gösterebilir.

ADENİTİN BELİRTİLERİ

Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi

Kilo kaybı

Koltuk altındaki lenf bezlerinin şişmesi

Kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi

Deride kızarma

Ateş yükselmesi

Üst solunum yolu rahatsızlıkları

adenitte görülebilen belirtilerdendir. Adenit yaş veya cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilir.

ADENİT'İN TEDAVİSİ