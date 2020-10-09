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Adem ne demektir? İsmin anlamı ve tanımı

Semavi dinlere göre yaratılan ilk insanın adı olan Adem'in ne anlama geldiği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Adem ne demek? İsmin anlamı ve tanımı nedir?

09.10.2020 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Adem ne demektir? İsmin anlamı ve tanımı

Adem ne demek, Adem tanımı ve anlamı nedir, Adem nedir TDK, Adem örnek anlatımı nasıldır, Adem kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Adem Tanımı:

Adem kelimesinin anlamı: yokluk ve hiçlik olarak tanımlanır. Adem; insan ve insan ırkının öncüsü, ilk insan, ilk peygamber, Hz. Adem, Hz. Havva'nın eşi, insanlığın atası, erkek ismi ve bütün dinlere göre yaratılan ilk insan olarak kabul edilir.

Adem Nedir TDK:

Adam, insan ve yokluk olarak ifade edilir.

Adem Örnek Anlatımı:

Adem, Allah’ın (cc) yarattığı ilk insan, ilk peygamberdir. Kelime manası da yokluk ve hiçlik olarak belirtilir. İnsanların atası veya öncüsü olarak insan ırkının geldiği kimse, bir insanda olan iyi davranış ve günümüzde erkek ismi olarak kullanılan bir kelimedir.

Adem Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Arkadaşın Adem dediğin kadar çok iyi bir insanmış.
  • Adem ilk peygamber ve yaratılan ilk insandır.

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