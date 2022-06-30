Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Adem nişanlısı Nil Şenver kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star finali bu akşam gerçekletirilecek. Daha önce iki kez yarışmaya katılan ve bir kez şampiyonluk kupasını kaldıran Adem Kılıççı bu sene de finalist oldu. Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'de Survivor finalinde yaptığı konuşma ile araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Adem'in nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte Survivor Adem nişanlısı Nil Şenver biyografisi hakkında detaylar...

ADEM'İN NİŞANLISI NİL ŞENVER KİMDİR?

Survivor Adem'in nişanlısı 1987 yılında dünyaya gelen Nil Şenver 2001 senesinde Robert Koleji'ne başlamıştır. 2006 senesinde 92 ortalama ile mezun olmasının ardından aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümüne başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nden 3.98 ortalama ile 2010 senesinde en başarılı öğrenci olarak mezun oldu. Şimdilerde büyük bir firmada Bölgesel Kıdemli Marka Müdürü olarak çalışmaktadır.

Hayvansever yönü ile öne çıkan Nil Şenver'in Bal Kaymak isminde bir atı bulunmaktadır.