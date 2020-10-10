DHA

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile birlikte çok sayıda silahla yaralama, çok sayıda silahla yağma, çok sayıda tehdit suçlarından Alaattin Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

ADEM ÇAKICI KİMDİR?

Adem Çakıcı, Alaattin Çakıcı'nın yeğenidir, 32 yaşındadır.

ÖLDÜRTMEYE AZMETTİRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN 17 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, "Sanık Alaattin Çakıcı'nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadığı, son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine" cümlelerini tutanağa yazdı. Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı'ya yeğeni Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ DİĞER SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Çakıcı'nın cezasında herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, Çakıcı'nın, dosya kapsamında birden çok silahla tehdit suçuna azmettirme, akrabası Yıldırım Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu birden çok kişiyi silahla yaralama suçuna azmettirme, çok sayıda silahla yağma suçuna azmettirme suçlarından beraatine karar verdi.

ADEM ÇAKICI TÜM SUÇLARINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, 29 Aralık 2017 tarihinde Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan Adem Çakıcı hakkında yargılandığı tüm suçlardan beraat kararı verdi. Sanık Ahmet Hakkı Bilici, Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 14 yıl 2 ay, T.A.'nın yaralanması eyleminden dolayı 2 yıl 6 ay, Y.A.'nın silahla yağmalanması ve hürriyetinden yoksun kalması eyleminden 15 yıl 10 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Feramuz Çalışkan, Adem Çakıcı'nın tasarlayarak öldürülmesine teşebbüs suçundan 14 yıl 2 ay, C.Ş.'yi kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanık Oğuzhan Orhan, Adem Çakıcı'nın tasarlanarak öldürülmesine teşebbüs suçuna yardımdan 6 yıl 8 ay, örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuş, Türk mafya babası ve organize suç örgütü lideridir.

Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.

ALAATTİN ÇAKICI NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Çakıcı'nın önderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün 2017 yılında 25'in üzerinde "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma", "Suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak yağmaya teşebbüse azmettirme", "Suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit", "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "Kasten yaralamaya azmettirme", "Nitelikli yağma", "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçunu işlediği belirtiliyor. Çok sayıda kişinin silahla yaralandığı, silahla yağma edildiği, tehdit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, 14 kişi de müşteki sıfatı ile yer aldı. Aynı zamanda iddianamenin şüphelisi olan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 27 Aralık 2017 tarihinde silahla yaralanması olayı da iddianameye girdi. Çakıcı ve örgüt yöneticileri Adem Çakıcı'nın silahla öldürülmesine teşebbüs suçundan da sorumlu tutulmuşlardı. İddianamede şüpheliler için 3 yıl 6 aydan 210 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.