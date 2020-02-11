Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 5’e çıkaran Galatasaray’da keyifler yerinde… Zirve takibini sürdüren Aslan, rakiplerinin ensesinde de nefesini hissettiriyor. Takımının artan grafiği nedeniyle keyfi yerinden olan teknik direktör Fatih Terim, ligin ilk yarısının tersine bazı oyuncularının yükselen performansından da oldukça memnun...

Sofiane Feghouli’nin geçen sene olduğu gibi vites arttırdığını gören İmparator, iki önemli forvetinin yokluğunda adeta canını dişine takarak mücadele eden Adem Büyük’e de övgüler yağdırıyor. İhtiyaç duyduğu anlarda Adem’in sahneye çıkmasına çok sevinen Terim, Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle takımının en golcü ismi haline gelen deneyimli forveti maç sonu özel olarak tebrik etti.

Hafif sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda ilk 11’de sahneye çıkan golcü oyuncu, sakatlığını atlatıp oynayabilecek durumda olan Florin Andone’yi de kulübede bıraktı. Formunda olan Adem’i kesmek istemeyen Terim’in, hem Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Alanya hem de ligdeki Yeni Malatyaspor maçlarının ilk 11’inde 33 yaşındaki forvete görev vereceği öğrenildi.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI BEĞENİ ALMIŞTI

Maç sonunda açıklamalar yapan ve Radamel Falcao'yu unutturmayacağını belirten Adem, "Falcao dünya çapında bir futbolcu. Onunla aynı takımda oynamak bir gurur. Ben de takımıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu da maçlara yansıyor. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Çalışmayı bırakmak istemiyorum. Çünkü mücadeleyi bırakırsanız vazgeçmiş olursunuz. Vazgeçtiğinizde de kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.