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        Haberler Spor Basketbol NBA Adem Bona'dan NBA'de kariyer rekoru! - Basketbol Haberleri

        Adem Bona'dan NBA'de kariyer rekoru!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks'a 126-113 mağlup olurken, 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona kariyer rekoru kırdı. 22 yaşındaki genç pivot, 28 sayı, 6 ribauntluk performansıyla NBA'de en çok sayı kaydettiği maçı oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:12
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        Adem Bona'dan NBA'de kariyer rekoru!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 28 sayı, 6 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks'a 126-113 yenildi.

        76ers'ta Quentin Grimes 24 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Guerschon Yabusele'nin 22 sayısı ve Jared Butler'in 14 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Adem Bona, 28 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırdı.

        Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 20 asist, 17 ribaunt ve "triple-double"la galibiyetin mimarı oldu.

        Brook Lopez 17 sayıyla oynarken Kyle Kuzma 16 sayılık performans gösterdi.

        MEMPHIS SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

        Memphis Grizzlies deplasmanda Miami Heat'i Ja Morant'ın son saniye basketiyle 110-108 mağlup etti.

        Grizzlies'da Morant 30 sayıyla oynarken Scotty Pippen Jr. ve Desmond Bane 17'şer sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

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        Miami Heat'de Tyler Herro 35 sayı, Bam Adebayo 26 sayı ve Kel'el Ware 13 sayı,15 ribauntluk performans gösterdi.

        Sonuçlar:

        Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 113-126

        Washington Wizards-Orlando Magic: 97-109

        Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 103-112

        Miami Heat-Memphis Grizzlies: 108-110

        Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 90-105

        Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 116-123

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