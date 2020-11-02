Uzun bir aradan sonra skeç programı Saturday Night Live'a katılan şarkıcı, zayıflığıyla ilgili esprili bir konuşma yapmıştı.

32 yaşındaki Adele, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum ama aslında tüm koronavirüs kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim. Bu benim seçtiğim yarısı...