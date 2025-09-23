Habertürk
        Adatepe nerede? Adatepe hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Adatepe nerede? Adatepe hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Doğayla iç içe, tarihi dokusu ve taş evleriyle ünlü Adatepe, özellikle son dönemin en favori noktaları arasına girmiştir. Şu sıralar Türkiye'nin en çok merak edilen köylerinden biri olmasıyla internet üzerinde de aranmaya başlanmıştır. Peki Adatepe nerede ve hangi şehirde? İşte Adatepe hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 17:31 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:31
        Adatepe nerede?
        Kaz Dağları yamaçlarında kurulan bu köyün doğal şöleni ve temiz havası birçok ziyaretçi almasını sağlar. Huzurlu atmosferi, sıcak insanları ve özel mimarisiyle gelenlere birçok fotoğraf karesi sunar. Bu nedenle köy hakkında birçok merak edilen vardır. Peki Adatepe hangi şehirde yer alıyor?

        ADATEPE NEREDE?

        Adatepe nerede? Türkiye’de batıda bulunan bu tarihi köy, Ege Bölgesi’nde yer alır. Sahip olduğu doğası, taş mimarisi ve huzurlu atmosferiyle eski dönemlerden bu yana dikkat çekmiştir. Kaz Dağları’nın eteklerinde konumlanmasıyla eşsiz bir doğa da sunar. Köydeki oksijen oranı oldukça yüksektir. Türkiye’nin saklı cennetlerinden biri olarak tanımlanmıştır.

        ADATEPE HANGİ ŞEHİRDE?

        Adatepe hangi şehirde? Çanakkale iline bağlı bir köy olan Adatepe, Ayvacık sınırları içindedir. Söz konusu köy, Assos ve Küçükkuyu’ya oldukça yakın bir konumdadır. Bu sayede İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden buraya sayısız turist gelir. Ayrıca köy, ulaşım açısından da elverişli bir noktadadır.

        ADATEPE HANGİ İLDE?

        Adatepe hangi ilde? Çanakkale ilinde yer alan köy, sahip olduğu tarih sayesinde kültürel bir birikim sunar. Adatepe köyü, şehrin turistik açıdan da en değerli noktalardan biridir. Troya Antik Kenti, Assos ve Bozcaada gibi turistik cazibe merkezlerine yakınlığı vardır. Dolayısıyla ilgili yerlere gelen ziyaretçilerin uğradığı noktalardan biridir. El yapımı ürünlerin, sabunların ve zeytinyağı ürünlerinin satıldığı birçok noktaya sahiptir.

        ADATEPE HANGİ BÖLGEDE?

        Adatepe hangi bölgede? Ege Bölgesi sınırlarında yer alan köy, bulunduğu bölgenin tipik taş ev mimarisini en iyi şekilde yansıtan köylerdendir. Zaten bu yönüyle öne çıkmıştır. Aynı zamanda zeytinlikleri, yöresel yemekleri ve köy yaşamının doğallığını koruması sayesinde popüler hâle gelmiştir. Ege’nin huzur dolu atmosferini sunmasıyla da dikkat çeker.

        ADATEPE KONUMU NEDİR?

        Adatepe konumu nedir? Kaz Dağları eteklerinde konumlanan yeriyle Küçükkuyu beldesine de yakındır. Coğrafi olarak Edremit Körfezi’ne yakındır ve bu özelliği sayesinde özgün bir doğa nefesi sunar. Deniz manzarası ve dağ havasını bir arada yaşama imkânı vadeder. İstanbul’dan özel araç veya otobüsle yaklaşık 6-7 saatte, İzmir’den ise yaklaşık 3-4 saatte bu köye ulaşmak mümkündür.

        ADATEPE HAKKINDA BİLGİLER

        • Adatepe, mitolojik hikâyeleri ve tarihi yapısıyla ünlenmiş bir köydür.
        • Antik Yunan döneminde Zeus’un Truva Savaşı’nı izlediğine inanılan Zeus Altarı, Adatepe’nin en önemli simgelerinden biri olmuştur.
        • Köy, sahip olduğu taş mimarisi ile korunmuş yapıları sayesinde sit alanı ilan edilmiştir.
        • Zaten köyde yeni yapılaşmaya izin verilmez ve mevcut evler sadece aslına uygun restore edilir.
        • Adatepe’de taş ev pansiyonları, butik oteller ve yöresel lezzetler sunan küçük restoranlar bulunur.
        • Köyde zeytinyağı, sabun ve el yapımı ürünler, turistlerin yoğun olarak aldığı ürünlerdir.
        • Sanatçı, yazarlar ve doğa tutkunları burayı sıkça ziyaret eder.
        • Geleneksel yaşam biçimi ile modern turizmi harmanlamış bir yapısı vardır.
        • Buraya özellikle günlük iş stresinden ve kalabalıktan kaçan, huzur ve dinginlik arayanlar tatil için gelir.
        • Kaz Dağları’nın temiz havası da ziyaretçilerin ilgisini çeker.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
