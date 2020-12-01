Adanaspor'un 2 maçı daha ertelendi

DHA

Takımdaki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle bugün oynanması planlanan Beypiliç Boluspor maçı ertelenen Adanaspor'un 12'nci haftada oynayacağı Ankaraspor ve 13'üncü haftada oynayacağı Akhisarspor müsabakaları da ileri bir tarihe ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda yaşanan Covid-19 vakaları sebebiyle TFF 1'inci Lig 11'inci haftadaki Beypiliç Boluspor maçı gibi, 12'nci haftadaki Ankaraspor ve 13'üncü haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.