Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'nın Schalke 04 takımından Berkan Fırat'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

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