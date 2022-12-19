3. dakikada Ömer’in ceza sahasına doldurduğu topa, Oğuz sağ ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 10. dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Hakkı, sağ ayağının içiyle kaleye şutunu çekti. Top kaleci Hüseyin Altıntaş’ta kaldı. 14. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta Ferhat kale alanı ön bölgesine doğru ortasını açtı. Tetteh’in dokunduğu topu savunma kornere gönderdi. 17. dakikada gelişen kontra atakta ceza sahasına sokulan Ömer şutunu çekti. Top direğin hemen yanından fileleri sarstı. 0-2 19. dakikada Hakkı merkezden geliştirdiği atakta, orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nuno şutunu çekerken meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 37. dakikada Hüseyin’in soldan ceza sahasına içine açtığı ortada Sacko gelişine sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2 38. dakikada Mayi, Adanaspor savunmasının hatası sonrası ceza sahası çizgisinin hemen üstünden buluştuğu topu, kaleci Özer’in üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. 2-3 41. dakikada sol kanatta topla buluşan Leya, merkeze doğru topu sürerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Hüseyin’in müdahalesinin ardından top direğe çarparak kornere çıktı. 49. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hüseyin ceza sahası içerisine ortasını açtı. Leya’nın kafa vuruşunda top auta çıktı. 69. dakikada Ferhat’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahası soluna gönderdi. Nuno'nun gelişine sert şutunda top üstten auta çıktı. 70. dakikada ceza sahasına giren Nuno şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten döndü.

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