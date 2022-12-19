Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Denizlispor

Adanaspor: 2 - Denizlispor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan A. Denizlispor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı

Giriş: 19.12.2022 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
Adanaspor: 2 - Denizlispor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Altaş Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında yedek kulübesinden hakeme itirazlarda bulunan Adanaspor yönetici Osman Sümer, kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ömer’in ceza sahasına doldurduğu topa, Oğuz sağ ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
10. dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Hakkı, sağ ayağının içiyle kaleye şutunu çekti. Top kaleci Hüseyin Altıntaş’ta kaldı.
14. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta Ferhat kale alanı ön bölgesine doğru ortasını açtı. Tetteh’in dokunduğu topu savunma kornere gönderdi.
17. dakikada gelişen kontra atakta ceza sahasına sokulan Ömer şutunu çekti. Top direğin hemen yanından fileleri sarstı. 0-2
19. dakikada Hakkı merkezden geliştirdiği atakta, orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nuno şutunu çekerken meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada Hüseyin’in soldan ceza sahasına içine açtığı ortada Sacko gelişine sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
38. dakikada Mayi, Adanaspor savunmasının hatası sonrası ceza sahası çizgisinin hemen üstünden buluştuğu topu, kaleci Özer’in üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. 2-3
41. dakikada sol kanatta topla buluşan Leya, merkeze doğru topu sürerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Hüseyin’in müdahalesinin ardından top direğe çarparak kornere çıktı.
49. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hüseyin ceza sahası içerisine ortasını açtı. Leya’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
69. dakikada Ferhat’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahası soluna gönderdi. Nuno'nun gelişine sert şutunda top üstten auta çıktı.
70. dakikada ceza sahasına giren Nuno şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten döndü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık
Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık
Göz yogasının faydaları nelerdir?
Göz yogasının faydaları nelerdir?
En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek
En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek
KPSS tercih kılavuzu 2022!
KPSS tercih kılavuzu 2022!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.