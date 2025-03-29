Adanaspor: 0 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup oldu. 2. yarıda Florian Loshaj ve Emir Kaan Gültekin'in golleriyle galip gelen İstanbulspor, puanını 49'a yükseltti. Adanaspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 67'de Florian Loshaj ve 83. dakikada Emir Kaan Gültekin attı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 49'a yükseltirken, Adanaspor ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.