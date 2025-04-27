Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adanaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 5-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu. Mücadele kırmızı-siyahlıların 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
G.Birliği'ne galibiyeti getiren golleri Amilton (2), Daniel Popa ve Leo Gaucho (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 2 maç sonra kazandı ve 62 puana yükseldi. Adanaspor ise 30 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Gençlerbirliği sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise deplasmanda Amedspor'a konuk olacak.