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        Haberler Yaşam Adanalı emekli öğretmen evinin bahçesini 'sanat galerisine' dönüştürdü

        Adanalı emekli öğretmen evinin bahçesini 'sanat galerisine' dönüştürdü

        Adana'da yaşayan emekli el sanatları öğretmeni Nadire Kuzu, ağaç dalı, taş ve eski eşya parçalarını kullanarak tasarladığı objeleri müstakil evinin bahçesinde sergiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:27
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        Emekli öğretmen bahçesini 'sanat galerisine' dönüştürdü
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        Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi 64 yaşındaki Kuzu, Covid-19 sürecinde atık malzemelerle objeler yapmaya başladı.

        Kuzu, el sanatları öğretmenliği yaptığı dönemdeki becerileri sayesinde ağaç dalı, çam kozalağı, taş ve eski eşya parçalarını kullanarak Alman yazarlar Grimm Kardeşler'in kaleminden çıkan dünyaca ünlü Bremen Mızıkacıları masalındaki kahramanların yanı sıra leylek, aslan, tavus kuşu ve zürafa gibi hayvanların figürlerini de tasarladı.

        Evinin bahçesini birbirinden renkli eserleriyle donatan Kuzu, sanat galerisini andıran alanda misafirlerini ağırlıyor.

        Nadire Kuzu, gazetecilere, yoldan geçenlerin evinin bahçesine merakla baktığını söyledi.

        Eserlerini tasarlarken doğadan ilham aldığını anlatan Kuzu, "Dağa, ormana gittiğimde gördüğüm taş ve ağaçlarla 'Ne yapabilirim?' diye düşünüyorum. Onları bir şeylere benzetip çeşitli çalışmalar yapıyor, sonra da bahçemde sergiliyorum" dedi.

        Kuzu, mahalle halkının da bahçesine ilgi gösterdiğini belirterek, "Mahalleli gelip eserlerimi inceliyor. Herkesi bahçeme çay, kahve içmeye bekliyorum" şeklinde konuştu.

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        #Nadire Kuzu
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