İHA

Adana’nın Kozan ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği don uyarısının ardından narenciye üreticileri portakal, limon bahçelerinde narenciyelerin 'don'dan etkilenmemesi için lastik ve çalı yakarak don nöbeti tutuyor.

Bir yıllık emeklerinin ve milli servet olarak gördükleri ürünlerinin heba olmaması için nöbet tutan narenciye bahçesi sahiplerine ilçenin halk ozanı olan Aşık Meşkul Veli İmir sazı ile söylediği türkülerle destek veriyor. İmir, narenciye besteleri ile üreticilere moral veriyor.

Üreticilerden İsmail Karaca bu gece hava çok soğuk ve eksi derecelere düştüğü için lastik yakarak portakal bahçemizi korumaya çalışıyoruz. Şuan 70-80 ton narenciyemiz var. Don olunca meyvelerimiz ölüyor ve meyve suyu için ürünümüzü vermek zorunda kalıyoruz. En son 4 yıl önce don olayı yaşanmıştı. Lastik saman balyası yakarak ağaçlarımızı ısıtmaya çalışıyoruz. Aşık Veli abimizde bize destek moral için bu nöbetimize geldi” dedi.

İHA'nın haberine göre; Aşık Halk Ozanı Meşkul Veli İmir narenciye üreticisine destek olduğunu ifade ederek “Portakalı don vurduğunu öğrendim. Bende arkadaşların streslerini azaltmak için türkü söyledim. İnşallah don olmaz arkadaşlar ürünlerini daha rahat satarlar” diye konuştu.

Narenciye İşçisi olan Ramazan İmir ise uzun süredir emek verdikleri ürünlerinin ve emeklerinin yok olmaması için sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.

Aşık Veli İmir narenciye bahçe sahipleri ve narenciye çalışanları ile birlikte Çukurova çiftçileri ve narenciye üzerine bestelediği şarkılarını söyleyerek gece boyunca sazı ve sesi ile birlikte nöbet tutan üreticilere destek veriyor.