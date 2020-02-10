10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana’nın Kozan ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği don uyarısının ardından narenciye üreticileri portakal, limon bahçelerinde narenciyelerin 'don'dan etkilenmemesi için lastik ve çalı yakarak don nöbeti tutuyor.
Bir yıllık emeklerinin ve milli servet olarak gördükleri ürünlerinin heba olmaması için nöbet tutan narenciye bahçesi sahiplerine ilçenin halk ozanı olan Aşık Meşkul Veli İmir sazı ile söylediği türkülerle destek veriyor. İmir, narenciye besteleri ile üreticilere moral veriyor.
Üreticilerden İsmail Karaca bu gece hava çok soğuk ve eksi derecelere düştüğü için lastik yakarak portakal bahçemizi korumaya çalışıyoruz. Şuan 70-80 ton narenciyemiz var. Don olunca meyvelerimiz ölüyor ve meyve suyu için ürünümüzü vermek zorunda kalıyoruz. En son 4 yıl önce don olayı yaşanmıştı. Lastik saman balyası yakarak ağaçlarımızı ısıtmaya çalışıyoruz. Aşık Veli abimizde bize destek moral için bu nöbetimize geldi” dedi.
İHA'nın haberine göre; Aşık Halk Ozanı Meşkul Veli İmir narenciye üreticisine destek olduğunu ifade ederek “Portakalı don vurduğunu öğrendim. Bende arkadaşların streslerini azaltmak için türkü söyledim. İnşallah don olmaz arkadaşlar ürünlerini daha rahat satarlar” diye konuştu.
Narenciye İşçisi olan Ramazan İmir ise uzun süredir emek verdikleri ürünlerinin ve emeklerinin yok olmaması için sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.
Aşık Veli İmir narenciye bahçe sahipleri ve narenciye çalışanları ile birlikte Çukurova çiftçileri ve narenciye üzerine bestelediği şarkılarını söyleyerek gece boyunca sazı ve sesi ile birlikte nöbet tutan üreticilere destek veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!