Tesis çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

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