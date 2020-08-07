Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler, koçbaşlarıyla kapılarını kırıp girdikleri evde, şüphelileri yakaladı.

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.