Adana yöresine ait Adana kebap, yurdumuzun tüm illerinde, evlerde yapılmaktadır. Evinizi ocak başına döndürüp, istediğiniz kadar porsiyon tüketebilirsiniz. Bu lezzeti sofralarınıza taşıyın ve sevdiklerinizle paylaşın. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli olan Adana kebap, dışarıda yediklerinizi aratmayacak.

Adana Kebap İçin Gereken Malzemeler:

500 gr kıyma

200 gr kuyruk yağı

1 yemek kaşığı acı pul biber

1 yemek kaşığı toz biber

5-6 diş sarımsak

Tuz

Yanında Pişirmek İçin;

Domates

Yeşil biber

1-2 adet kırmızı biber

Lavaş ekmeği

Adana Kebap Yapılışı:

Kıymayı bir kaba alıp, içerisine kuyruk yağını ekleyelim.

Ezilmiş sarımsak, pul biber, toz biber ve tuz ilave ederek iyice yoğuralım.

Mümkünse buzdolabında biraz dinlendikten sonra, elimizi hafif ıslatarak, şişlere göre parçalara ayıralım.

Elimizi ıslatıp, şişe geçirilen ete bastırarak ne ince, ne kalın olmak şartıyla, yayalım.

Dilediğiniz şekilde ister mangalda, isterseniz de çöp şişte ya da fırında pişirebilirsiniz.

Yanında biber, domates pişirelim.

Soğan salatası da olmasa olmazı.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pişirmeden önce ızgara telini yağlarsanız etler daha da lezzetli olur.

Bu yağlama işlemi için kuyruk yağı tercih edin.