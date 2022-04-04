Oruç tutmaya başlayan Müslümanların en çok araştırdığı konular arasında 2022 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Adanalı vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. İşte, Diyanet'e göre Adana iftar ve sahur vakitleri...