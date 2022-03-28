Adana İmsakiye 2022 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adana'da yaşayan vatandaşlar, Adana iftar ve sahur (imsak) vakti saatlerinin araştırıyor. İşte, Diyanet Adana İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

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