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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Silah çekip altınları istediler! Soyguncuları kaçıran çığlık | Son dakika haberleri

        Silah çekip altınları istediler! Soyguncuları kaçıran çığlık!

        Adana'da, kuyumcu dükkanına girip, tabanca ile iş yeri sahibi ile eşini tehdit eden 2 şüpheli, kadının çığlık atması ile paniğe kapılıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tutuklanan zanlılardan 19 yaşındaki İbrahim İ, "Elimdeki tabanca kurusıkıydı. Kadının çığlık atması üzerine korktuk. Altınları alamadan, kaçtık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 08:13 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:50
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        Soyguncuları kaçıran çığlık!
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        Adana'da olay, 15 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren İbrahim İ. (19) ile arkadaşı S.D. (17), bir süre takılara bakıp, kuyumcu İbrahim B. ve eşi Naime B. ile pazarlık yaptı.

        "ALTINLARI VE PARALARI VER"

        DHA'daki habere göre daha sonra İbrahim İ., belinden çıkardığı tabancayı Naime B.'ye doğrultup, "Altın ve paraları ver, sizi vurmak istemiyorum" dedi.

        KADIN ÇIĞLIK ATIP BUTONA BASTI

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        Paniğe kapılan kadın çığlık atarak, panik butonuna basmaya çalıştı. Korkup paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

        Kuyumcu çiftin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Yavuzlar Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri ara sokakta yakaladı.

        "KADIN ÇIĞLIK ATINCA KORKTUK"

        Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim İ., "Elimdeki tabanca kurusıkıydı. Kadının çığlık atması üzerine korktuk. Altınları alamadan, kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ. ile S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #adana
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