Adana'da evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi’yi (23) bıçaklayarak öldürüp, 12’nci kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son veren Engin Yüce’nin (31) intihar mektubunda, “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim” yazdığı ortaya çıktı.

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DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesinde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 12’nci katındaki dairede yaşayan Engin Yüce, evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi’yi tartıştıktan sonra boyun, karın ve bacaklarından bıçakladı.

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6 SAYFALIK MEKTUP

Çiftçi kanlar içinde yere yığılırken, Yüce ise yemek masasında 6 sayfalık intihar notu yazdıktan sonra evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Engin Yüce’yi apartmanın otoparkında, Şevval Çiftçi’yi ise evde ölü buldu.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerindeki incelemenin ardından Çiftçi ile Yüce’nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Şevval Çiftçi’nin acılı annesi Sibel ile babası Tayyar Çiftçi de Adli Tıp Kurumu’na gitti. Burada anne Çiftçi, “Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. ‘Yetiş’ dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim” diyerek, gözyaşı döktü.

Öte yandan, Engin Yüce’nin intihar mektubunda, “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim” yazdığı ortaya çıktı. Çiftin otopsileri sürerken, Çiftçi’nin cenazesinin Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüleceği öğrenildi.