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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kurşun yağdırdı! "Vefa borcu" dedi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!

        Adana'da, 39 yaşındaki Mustafa Ç., beraberindeki 2 kişiyle, 500 bin liralık borcunu ödemeyince tartıştığı husumetlisi aynı yaştaki Oğuz Kaan K.'nin oturduğu apartmana gitti. Şüphelilerden 22 yaşındaki Ümit Y., dairenin kapısına 5 el ateş edip kaçtı. Tutuklanan 3 şüpheliden Ümit Y.'nin, "Mustafa Ç., bana ağabeylik yaptı. Ben de vefa borcumu ödemek için söz konusu eve ateş ettim" dediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:59
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        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
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        Adana'da olay, 19 Mart gecesi, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Oto galerici Mustafa Ç. (39) iddiaya göre, kendisine 500 bin lira borcunu ödemediği için husumetli olduğu Oğuz Kaan K. (39) ile telefonda tartıştı.

        EVİN KAPISINA 5 EL ATEŞ AÇTILAR

        DHA'daki habere göre bunun üzerine Mustafa Ç., Ümit Y. (22) ve Mehmet E. (51) ile birlikte Oğuz Kaan K.'nin oturduğu apartmana gitti. Araçtan inip, apartmanın 8'inci katına çıkan Ümit Y., Oğuz Kaan K.'nin dairesinin kapısına tabancayla 5 el ateş etti.

        OTOMOBİLLE KAÇTILAR

        Ardından tekrar otomobile binen Ümit Y. ile beraberindekiler, olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında evde olmadığı öğrenilen Oğuz Kaan K.'nin eşinin ihbarıyla Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ne kaçtıkları belirlenen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Evdeki aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 72 mermi ele geçirildi.

        "VEFA BORCUM İÇİN ATEŞ AÇTIM"

        Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Y., sorgusunda, "Evine ateş ettiğim kişiyi tanımıyorum. Mustafa Ç. ile babam sayesinde tanıştım. Bana ağabeylik yaptı. Maddi ve manevi destek oldu, mahallede beni kolladı. Sonra söz konusu kişinin evine ateş edip, etmeyeceğimi sordu. Ben de vefa borcumu ödemek için kabul ettim" dedi.

        "KIZ ARKADAŞIMI GÖRÜP GELECEĞİM' DEDİ"

        Şüphelilerden Mustafa Ç. ise "Biz otomobilde beklerken, Ümit, 'Kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp, evin kapısına ateş etmiş. Olayla bir ilgim yok" ifadesini kullandı. Mehmet E. ise gezintiye çıkmak için buluştuklarını, olaydan haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Ç., Ümit Y. ile Mehmet E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Ele geçirilen tabanca ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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