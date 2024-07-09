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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Dilan Özdemir'i sokakta katletmişti! Sıcak gelişme | Son dakika haberleri

        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!

        Adana'da, sokakta tartıştığı 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 54 yaşındaki babası Turhan Özdemir hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan istenen ceza açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:16
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        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
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        Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığını iddia ederek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir (54) kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmış ve 27 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

        AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Dilan Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 27 Şubat'ta tutuklanan Turhan Özdemir hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        ABLASI İLE İRTİBAT KURMUŞ

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan Özdemir'in daha önce evden kaçtığı ve olay tarihinde kimliğini teslim almak için ablası Ş.A. ile telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

        BULUŞMAYI DUYUP ÖNCEDEN GİTMİŞ

        Turhan Özdemir'in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediği ve kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiği, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği iddianamede yer aldı.

        SANIK BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADE

        İddianamede, Turhan Özdemir'in emniyetteki ifadesinde "Kızını uyuşturucu kullandığı için kendisinin bıçakladığı"na yönelik beyanlarda bulunduğu ancak savcılıkta bunu değiştirdiği kaydedildi.

        Savcılıkta, "Bıçak kızım Dilan Özdemir'in elindeydi ve bana doğru salladığı sırada Dilan'ın elinden almaya çalıştım, bu sırada Dilan yere düştü, ne olduğunu anlamadım" şeklindeki ifadesiyle Turhan Özdemir'in çelişkili beyan verdiği belirtildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılan iddianamede, "Sanığın olay tarihinde kızı olan maktul Dilan Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü, yakalandıktan sonraki aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği dikkate alınarak Turhan Özdemir'in 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

        Tutuklu sanığın yargılaması Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

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        #Dilan Özdemir
        #Son dakika haberler
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