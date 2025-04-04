Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Alacaklarını alamadıkları esnafın iş yerini benzinle yaktılar! | Son haberler! | Son dakika haberleri

        Alacaklarını alamadıkları esnafın iş yerini benzinle yaktılar!

        Adana'da 2 kişi, borcunu ödemediği iddiasıyla bir hırdavatçının dükkanını benzin döküp ateşe verdi. İki iş yeri ile bir aracı da küle çeviren yangın söndürülürken, yakalanan saldırganlar tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak iddiasında iş yerini kundakladılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da yüzlerini kapüşonla gizleyen Ahmet A. (22) ile Musa A. (19), borcunu ödemediğini öne sürdükleri Esra H.’nin (55) hırdavat dükkanını benzin döküp, ateşe verdi.

        DHA'nın haberine göre bitişikteki 2 oto tamir dükkanı ve otomobile sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polisin operasyonuyla yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

        DİĞER İŞ YERLERİ İLE BİR ARACA DA SIÇRADI

        Olay, 23 Mart saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Metal Sanayi İşleri Sitesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen Ahmet A. ile Musa A., Esra H.’nin hırdavat dükkanına benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede iş yerini saran alevler, bitişikteki 2 ayrı oto tamirci dükkanı ile sokaktaki otomobile sıçradı. Şüpheliler koşarak kaçarken, o anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Alevleri gören sitenin güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Esra H.’nin iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 2 oto tamir dükkanı ile otomobilde ise zarar oluştu. Kundaklamayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ceyhan ilçesine kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında Esra H.’nin kendilerine borçlu olduğunu, ödemediği için olayı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Musa A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Habertürk Anasayfa