Adana Demirspor, Tunuslu forvet Motez Nourani'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçlarda istediği sonuçları alamayan Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır” denildi.
MURAT SANCAK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberlere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar” ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı.