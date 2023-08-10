Adana Demirspor Osijek maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden ve ilk olarak Romanya ekibi 1907 Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla safdışı bırakan mavi lacivertliler, şimdi de Hırvatistan ekibi Osijek ile karşı karşıya geliyor. İşte, merakla beklenen karşılaşma hakkında ayrıntılar...