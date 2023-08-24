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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Adana Demirspor, Genk deplasmanında - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor, Genk deplasmanında

        Adana Demirsor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk ile karşılaşacak. KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:55 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:55
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        Adana Demirspor, Genk deplasmanında
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        Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, Genk ile deplasmanda karşılaşacak. hem Adana Demirspor tarihi için hem de ülke puanı açısından oldukça önemli olan mücadele KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

        Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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