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        Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:26
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        Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada kulübün futbolcunun sözleşmesindeki tüm sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilerek, "Buna rağmen oyuncumuz, ailevi sebeplerini öne sürerek eşinin gelmek istememesi üzerine 4 Temmuz itibarıyla sözleşmesini haksız olarak feshetmiştir. Kulübümüz ve hukuk birimimiz konuyla ilgili girişimlerine başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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