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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:03
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor 4-2 kazandı.

        Adana Demirspor 13. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Semih Güler ile farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor 38. dakikada Fode Koita'nın golüyle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

        Bülent Uygun'un öğrencileri 61. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Sivasspor, 66. dakikada golcüsü Rej Manaj ile 2-0'dan skoru 3-2'ye getirdi. Sivas, 89. dakikada Radakovic ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve konuk ekip 4-2 kazandı.

        Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor, üst üste 6. toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı. Ligde 4. galibiyetini alan Sivasspor ise üst üste 2. kez kazandı.

        Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 14'e çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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