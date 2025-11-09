Adana Demirspor: 2 - Keçiörengücü: 7 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 7-2'lik skorla Keçiörengücü oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Odise Roshi, 12 ve 55. dakikalarda Mame Diouf, 24 (p) ve 89. dakikalarda Junior Fernandes, 46'da Oğuzcan Çalışkan ve 72. dakikada Hüseyin Bulut atarken, ev sahibinin gollerini ise 62 ile 70. dakikalarda Salih Kavrazlı kaydetti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 17'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Van Spor FK ile deplasmanda karşılaşacak.