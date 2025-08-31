Adana Demirspor: 1 - Amed SK: 8 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed SK, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. Mbaye Diagne (3), Fernando (2), Emrah Başsan, Dia Sabia ve Adama Traore'nin golleriyle farklı kazanan Amed SK, puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 8-1'lik skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17 ve 45+4. dakikalarda Fernando, 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 49'da Emrah Başsan, 62'de Dia Sabia ve 71'de Adama Traore attı. Ev sahibinin tek golünü ise 28. dakikada Ahmet Bolat kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 7'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Amed SK, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.