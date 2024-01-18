Adana Demir'de Hikmet Karaman dönemi

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Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oluyor.

TRT Spor'un haberine göre; teknik direkttör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damla'ya emanet eden Adana Demirspor'da Hikmet Karaman göreve getiriliyor. Mavi şimşekler, 63 yaşındaki teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, kupada da 24Erzincanspor'a elendi.

Adana Demirspor geride kalan 20 haftada 29 puan topladı.